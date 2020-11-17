لندن: من المتوقع عقد اتفاق التجارة مع بروكسل الأسبوع المقبل

توقع كبير مفاوضي بريطانيا في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ديفيد فروست، إبرام اتفاق مع التكتل الأسبوع المقبل.وأفادت صحيفة "the sun" البريطانية، أن فروست توقع في اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إبرام اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.