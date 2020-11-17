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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. عرض فيلم الخيال العلمى Ad Astra بمكتبة المستقبل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
فيلم Ad Astra
فيلم Ad Astra
نضال ممدوح
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تنظم مكتبة المستقبل بجسر السويس٬ بمقرها الكائن بجانب سنترال مصر الجديدة٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض لفيلم الخيال العلمي Ad Astra أو رحلة البحث عن الإله، للنجم العالمي براد بيت٬ ويعقب عرض الفيلم ندوة نقاشية حوله يقدمها عصام جودة٬ رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

فيلم Ad Astra من إنتاج عام 2019، وتبلغ مدة عرضه 124 دقيقة٬ من تأليف وإخراج جيمس جراي٬ من بطولة كل من: «تومي لي جونز٬ روث نيجا٬ جون فين٬ جيمي كيندي٬ ودونالد ساذرلاند».

تدور أحداث الفيلم في أجواء من الإثارة والغموض والخيال العلمي حول «روي ماكبرايد»، والذي يعمل مهندس تابع لإحدى فصائل الجيش، يقرر البحث عن والده عند التخوم الخارجية للمجموعة الشمسية، حيث اختفى الأخير في مهمة بحث عن حياة فضائية منذ عشرين عامًا، ويحاول الكشف عن أسرار تتحدى الطبيعة البشرية وموقعنا في الكون.

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