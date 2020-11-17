حفل لفرقة «الجميزة» بأتيليه القاهرة.. الليلة

يستقبل أتيليه القاهرة٬ بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من طلعت حرب٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل فني غنائي٬ والذي تقدمه فرقة «الجميزة» وذلك احتفالًا بأخر إصدراتها الغنائية «المدنة والمدنة» كلمات وألحان ناصر النوبي، وغناء يم سويلم٬ ومن توزيع شريف نور.كما تقوم الفرقة بتكريم الإخوة الأقباط الأخوين مينا وفايز إبراهيم، ومصطفى العطار شركة بتروجاك الذين قاموا بدعم الجميزة لإنتاج أغنية «المدنة والمدنة»، ويلعب على الربابة الريس محسن الشيمي الذي تألق في الأغنية.يذكر أن فرقة «الجميزة» تتكون من 12 عضوًا٬ أسسها «ناصر النوبي» عام 2003، وصدر له ديوان بالشعر العامى بعنوان «مرايه ميه» حصل على جائزة معهد ثرباتنس من أسبانيا في الشعر، وكانت الجائزة على شرف ثرباتنس الأسباني الكاتب والشاعر الكبير، بالإضافة إلى ديوان تحت الطبع، وأغاني فرقة «الجميزة» تمزج بين التراث والمعاصرة.