«عبد الرحمن بدوى بين الوجودية والأصولية» بصالون علمانيون.. الليلة

يحل الدكتور كريم الصياد، مدرس الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة٬ في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة صالون علمانيون٬ في لقاء مفتوح يعقد تحت عنوان «عبد الرحمن بدوي بين الوجودية والأصولية.. تحولات الفيلسوف».يشار إلي أن «عبد الرحمن بدوي» مفكر وفيلسوف مصري، يعد أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين٬ وهو أول من نقل أعمال الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر إلى العربية.قال عنه طه حسين أثناءَ مناقشتِه في رسالةِ الدكتوراه: «لأولِ مرةٍ نشاهدُ فيلسوفًا مصريًّا»، فقد استطاع بدوي بإنتاجه العلمي الذي وصل إلى مِائتَي كتابٍ تقريبًا أن يَجمعَ بين صُنوفِ الفلسفةِ ومَدارسِها المختلفةِ مُؤلِّفًا ومُترجِمًا وناقدًا ومُحقِّقًا ومُراجِعًا ومُؤرِّخًا.ومع أن أكثر ما استهواه كان الفلسفة الوجودية حتى لقب بـ «الفيلسوف الوجودي العربي»، إلا أن بدوي كرس حياته للفكر بشتى تصنيفاته٬ وكان غزير التأليف، حيث بلغ عدد مؤلفاته بين 150 مؤلفًا.