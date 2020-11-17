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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض «مُتُون» للفنانة جيهان فايز

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:47 ص
معرض مُتُون
معرض مُتُون
نضال ممدوح
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يفتتح في الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء٬ بجاليري النيل بالزمالك٬ معرض الفنانة التشكيلية٬ دكتورة جيهان فايز٬ والذي يقام تحت عنوان "مُتُون".

وقالت "فايز" عن معرضها: "المُتُون نصوص قديمة موجزة٬ كثيفة المبني والمعني٬ عميقة المغزي والدلالة، وللفن المصري علي طول تاريخه مُتُون فنية - أكثرإيجازا وأبعد مغزي وأروع دلالة - تتوازي وتتقاطع مع فنوننا التشكيلية المعاصرة٬ وعلينا أن نتواصل معها ونبحث فيها عن جذورنا ونفهمها ونقدم إبداعا فنيا متمايزًاومبتكرًا٬ من خلال تجارب فنية ذاتية تقدم لغة تشكيلية أصيلة بأدوات عصرية٬ نستلهم فيها روعة فنوننا السابقة وغموضها وثراء عناصرها وتعدد رؤاها".

وأضاف: "أقدم تجربتي الفنية الذاتية والمحملة بتراتيلي التشكيلية التي تنتشر في فضاء اللوحة٬ مشكلة عالم من الخطوط والألوان والملامس عالم من الخصوصية".

يذكر أن جيهان فايز سبق وصممت ونفذت العديد من الجداريات للمنشآت الخاصة ولها العديد من المقتنيات لدى الأفراد بمصر والخارج، ولها العديد من المعارض الخاصة منهم معرض خزف، ومشروع جدارية أسمنت ومعرض جداريات بجماليات الخط الهندسي والعضوي، معرض تعويذة مصرية.

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