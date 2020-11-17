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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكى: أردوغان لم يجد وقتا للقاء بومبيو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:04 ص
أردوغان
أردوغان
عبير سليم
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قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يجد وقتًا لعقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور تركيا.

وأوضح المسؤول الأمريكي للصحفيين في إسطنبول، إن وزير الخارجية (الأمريكي) والمسؤولين الأتراك، بمن فيهم وزير الخارجية تشاووش أوغلو، والرئيس أردوغان أيضًا حسبما أعتقد، كانوا يرغبون في القيام بذلك (أي عقد لقاء بين أردوغان وبومبيو).

وتابع المسؤول قائلًا: «ولكن ذلك لم يتسن لأن جدول الرئيس أردوغان تغير، ولم يتطابق مع الجدول المحدد لزيارة وزير الخارجية»، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأقر المسؤول بوجود خلافات بين واشنطن وأنقرة بخصوص بعض القضايا، لكنه نفى أن تكون تلك الخلافات قد تسببت بعدم عقد اللقاء بين أردوغان وبومبيو، مؤكدًا على أن المشكلة تتلخص في جدول الأعمال فقط.

وأشار إلى أن الجانب التركي على دراية بالمواقف الأمريكية، سواء المواقف التي تختلف عن مواقف أنقرة، أو تلك التي توجد هناك فرصة للتعاون بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن بومبيو وصل بزيارة إلى مدينة إسطنبول، حيث من المقرر أن يلتقي بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس.

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