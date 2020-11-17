منشورات تكوين تصدر المجموعة القصصية⁧‫ «مرصد المتاهة»

صدر حديثا‬⁩ عن ⁧‫منشورات تكوين‬⁩ ضمن سلسلة ⁧‫مرايا٬‬⁩ المجموعة القصصية⁧‫ "مرصد المتاهة" للكاتبات استبرق أحمد٬ وسوزان خواتمي٬ وأفراح الهندال.ومما جاء على الغلاف الخلفي للمجموعة نقرأ: تندفع ثقيلة في ممر طويل ولامع، تتدحرج متجهة إلى قوارير بيضاء متحفزة، هي كرة البولينغ رقم 8 التي تناسبني وغيرها بالنسبة إلى اللاعبتين، لكنها في الوقت ذاته واحدة، تجري مسرعة، فإما انحراف عن مسارها وإما تحصد الأهداف.هكذا هي الكرةالخبرالموضوع الذي انزلقت أخبارنا كثلاث كاتبات، للوصول إلى الكتابالقصة التي تمثل تجربتنا في هذه المغامرة. هل وصلنا إلى ما نأمل ونريد؟ الإجابة للقارئ فقط. الذي نزعم هو أننا تصدينا للصعوبات للأسئلة، كلٌّ منا بأسلوبه، مدركات أننا في كثير من المرات، كنا نسبح في المتاهة مع وحش القلق.الكتابة مغامرة غير محسومة النتائج، لحسن الحظ أن النتيجة تتعلق بمتعة لا تعادلها إلا متعة قراءة عمل محفز. كانت فكرة «معمل البسكويت» في أولها تشجعني على اللاكسل. من الطريف أننا خلقنا مناخًا للكتابة، فالأخبار الصحفية امتحان المخيلة. كان علينا أن نخوض في متاهات تضيق وتنفرج على هذا النحو أو ذاك من المواضيع الخاصة لندور عبر الكرة الأرضية.