رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أهمية الظلال فى صناعة الصورة الناجحة» ببيت السنارى.. اليوم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:44 ص
بيت السنارى
بيت السنارى
نضال ممدوح
طباعة
ينظم بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ في الخامسة مساء اليوم٬ ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان «أهمية الظلال في صناعة الصورة الناجحة»، يلقي المحاضرة المخرج والمصور السينمائي محسن أحمد.

تدور الندوة حول أهمية الظلال في صنع الصورة الناجحة من خلال التعريف بعملية القياس الضوئي وإبداع النسب بين مصادر الإضاءة، فمهارة المصور تكمن في قدرته على الرسم بالنور الأبيض ومعرفة ضوابط التعبير بالألوان ومحاكاة تأثير المصادر والفرق ما بين الضوء والنور، بالإضافة مصادر الإضاءة الطبيعية والصناعية ذات الكم المنخفض وتأثيرها على جماليات الصور، وهو عمل بالغ الاحترافية تتجلى فيه الخبرة الفنية والعملية.

تأتي الندوة في إطار حرص بيت السناري وفريق «في حب الفوتوغرافيا» على نشر ثقافة التصوير الفوتوغرافي في شوارع المحروسة، لتوثيق التراث والحفاظ عليه وإظهار جمال ومعالم مصر.

يذكر أن «محسن أحمد» بدأ حياته المهنية مصورًا في فيلم «صديقي الوفي» عام 1984، وشارك بعدها في أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا ما بين مصورًا ومديرًا للتصوير، وقد نال العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة مهرجان الإسكندرية عن تصوير فيلم «الكيت كات» 1991، وجائزة مهرجان جمعية الفيلم عن تصوير فيلم «الأراجوز» 1989.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

«يانسون صلاح».. 8 فوائد مذهلة لـ«مشروب العزل»

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

مارى خليل.. بارعة الفن القبطى

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الثلاثاء 17-11-2020

الوكالة الألمانية: رجل يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نهر

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

أيام زمان

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن هذه القضية
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض فيلم الخيال العلمى Ad Astra بمكتبة المستقبل

حفل لفرقة «الجميزة» بأتيليه القاهرة.. الليلة

«عبد الرحمن بدوى بين الوجودية والأصولية» بصالون علمانيون.. الليلة

الليلة.. افتتاح معرض «مُتُون» للفنانة جيهان فايز