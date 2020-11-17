«أهمية الظلال فى صناعة الصورة الناجحة» ببيت السنارى.. اليوم

ينظم بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ في الخامسة مساء اليوم٬ ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان «أهمية الظلال في صناعة الصورة الناجحة»، يلقي المحاضرة المخرج والمصور السينمائي محسن أحمد.تدور الندوة حول أهمية الظلال في صنع الصورة الناجحة من خلال التعريف بعملية القياس الضوئي وإبداع النسب بين مصادر الإضاءة، فمهارة المصور تكمن في قدرته على الرسم بالنور الأبيض ومعرفة ضوابط التعبير بالألوان ومحاكاة تأثير المصادر والفرق ما بين الضوء والنور، بالإضافة مصادر الإضاءة الطبيعية والصناعية ذات الكم المنخفض وتأثيرها على جماليات الصور، وهو عمل بالغ الاحترافية تتجلى فيه الخبرة الفنية والعملية.تأتي الندوة في إطار حرص بيت السناري وفريق «في حب الفوتوغرافيا» على نشر ثقافة التصوير الفوتوغرافي في شوارع المحروسة، لتوثيق التراث والحفاظ عليه وإظهار جمال ومعالم مصر.يذكر أن «محسن أحمد» بدأ حياته المهنية مصورًا في فيلم «صديقي الوفي» عام 1984، وشارك بعدها في أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا ما بين مصورًا ومديرًا للتصوير، وقد نال العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة مهرجان الإسكندرية عن تصوير فيلم «الكيت كات» 1991، وجائزة مهرجان جمعية الفيلم عن تصوير فيلم «الأراجوز» 1989.