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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. افتتاح عروض مسابقات شرم الشيخ للمسرح الشبابى

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:39 ص
شرم الشيخ للمسرح
شرم الشيخ للمسرح الشبابى
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تفتتح مصر ولبنان وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، أولى عروض مسابقات مهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" الذي انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء الإثنين بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور لافت من الفنانين المسرحيين والوفود المشاركة.

تبدأ فعاليات المهرجان غدًا بندوة خاصة بعنوان "بداية ونهاية" عن الفنانة القديرة الراحلة "سناء جميل" حاملة اسم دورة المهرجان هذا العام، يديرها الكاتب الصحفي والإعلامي مفيد فوزي، وتتحدث فيها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنان الكبير محمد صبحي، يليها مؤتمر صحفي خاص بالفنانة حنان مطاوع، ويعقبه مؤتمر للفنان بيومي فؤاد وهو أحد المكرمين بالمهرجان.

كما تبدأ في الساعة الخامسة والنصف عصر غدٍ أولى مسابقات المهرجان بالعرض الإسباني "أبي رجلا" للمخرج ألبرتو سابينك ضمن مسابقة العروض الكبرى، يليه في الساعة السابعة مساءً تقديم العرض المسرحي "قوم يابا" من لبنان إخراج قاسم اسطنبولي ضمن مسابقة المونودراما، ثم العرض المسرحي المصري "أغنية على الممر" إخراج بدر الأحمدي ضمن مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية.

مهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" تُقام دورته الخامسة التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، ويرأس المهرجان الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وترأسه شرفيًا الفنانة سميحة أيوب.

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