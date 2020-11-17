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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خام الرصاص يسجل 1849.50 دولار.. اليوم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:37 ص
خام الرصاص
خام الرصاص
أسامة الشندويلي _علا العلاف
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بلغ متوسط سعر خام الرصاص، اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، نحو 1849.50 دولار للطن، وفقًا للأسعار العالمية الرسمية.

ويدخل خام الرصاص في الصناعات المعدنية التي تصنعها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تنفذ الشركات مشروعًا لتطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع فى إطار العمل على دعم الصناعة المحلية، خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.

ويدخل خام الرصاص في الصناعات المعدنية التي تصنعها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تنفذ الشركات مشروعًا لتطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع فى إطار العمل على دعم الصناعة المحلية، خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.

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