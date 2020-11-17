38 ألف إصابة جديدة بكورونا فى إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 38273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى مليون و496 ألفا و864 حالة.وسجلت السلطات الإسبانية أيضا 484 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 41253 شخصا، حسبما نقلت رويترز، اليوم الثلاثاء.وتستمر المعدلات اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسبانيا بالانخفاض عن مستواها القياسي المسجل في 2 نوفمبر، حيث بلغت أكثر من 55 ألف إصابة جديدة.وفرضت إسبانيا في أواخر أكتوبر الماضي حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، مما منح سلطات الأقاليم الصلاحيات لفرض إجراءات الإغلاق والعزل الصحي والقيود على التنقل.