رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور النسخة العربية لــ«فلسفة العلو» بترجمة عبد الغفار مكاوى

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:33 ص
فلسفة العلو
فلسفة العلو
نضال ممدوح
طباعة
صدر مؤخرًا عن منشورات الجمل للنشر٬ الترجمة العربية لكتاب «فلسفة العلو»، فلوفجانج شتروفة بترجمة عبد الغفار مكاوي.

ومما جاء في مقدمة الكتاب: «أن الفكر الديني للبشرية أسبق من الفكر الفلسفي فإن السؤال عن العلو أقدم من الفلسفة، وكلما شعرنا بذواتنا كلما ازداد إحساسنا بالواقع الذي يتفوق على الذات ويعلو عليها، ومؤلف هذا الكتاب يتغلغل في كل شيء إلى أعماقه ليصل إلى العلو فوق كل شىء على الإطلاق.

القانون الأول الذي وضعه شتروفه لفهم العلو هو العلو عن كل شيء، وليس علوًا فقط لأنه بهذه الصيغة سيصبح محددًا، بل علوًا على الإطلاق.لعلها الفكرة بسيطة، لكن تقع في ورطة فيما بعد عندما تكتشف أن حتى فكرتك عن العلو ضيقة ومحدودة.

فعند ذكره للعلو تصورت العلو بمعناه التجاوز، الارتقاء، ولكن يظل التجاوز محدود وجزئي؛ لأن تفكيري لم يخرج من دائرة الحسي في حين العلو الذي يسمو إليه هو علو حتى على "الأنا"، العلو الحقيقي يستحوذ على أحاسيسك ويغيرك نحو مستوى جديد».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«زوج أم» يعذِّب طفليها في التجمع الخامس بـ«السلخ»: «مبعرفش أنام منهم»

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

والد محمد النني يطمئن الجماهير: «لا تقلقوا.. ابني بخير»

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

مارى خليل.. بارعة الفن القبطى

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الثلاثاء 17-11-2020

الوكالة الألمانية: رجل يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نهر

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

أيام زمان

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن هذه القضية
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض فيلم الخيال العلمى Ad Astra بمكتبة المستقبل

حفل لفرقة «الجميزة» بأتيليه القاهرة.. الليلة

«عبد الرحمن بدوى بين الوجودية والأصولية» بصالون علمانيون.. الليلة

الليلة.. افتتاح معرض «مُتُون» للفنانة جيهان فايز