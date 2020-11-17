الليلة.. مناقشة رواية «مسبار الخلود» بمكتبة مصر الجديدة

تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة لمناقشة رواية "مسبار الخلود" والصادرة عن دار مصر المحروسة للنشر٬ للكاتب شريف العصفوري٬ ويناقش الرواية الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث.وجاء على الغلاف الخلفي للرواية: "أحببت أمي ليس كمثل ما أحب إنسان أمه، كانت هي كل عالمي، أنا بكريها أول أبنائها الذكور، الأم الصعيدية شيء آخر ليست ككل الأمهات، الحبل السري الذي يربط الأم الصعيدية بوليدها لا ينقطع أبدا، أنا مربوط بحبلي السري إلى أمي ما حييت.يتحدثون عن الوشائج ولا شيء يشرح الوشيجة إلا الحبل السري الذي يحمل الدم والغذاء وأكسجين الحياة إلى الجنين في بطن والدته. قد يستحي البعض من التذكر أو الذكرى، ولكنني ما فُطمت من والدتي قط، بظني ظللت متعلقًا بثديَي أمي، كنت أغار من شقيقي الأصغر الذي ما زلت أتذكر أنه حل محلي دون منازعة مني.يشار إلى أن "شريف العصفوري" سبق وصدرت له روايات: "تسالونيكي" و"عشرون مدينة في أربعين سنة" ورواية "زيارة لظل شجرة".