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اقتصاد

تعرف على متوسط أسعار الرخام المصرى اليوم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:29 ص
الرخام المصرى
الرخام المصرى
علا العلاف _أسامة الشندويلي
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رصدت "الدستور" متوسط سعر الرخام المصري بالمنطقة الصناعية الأولى شق الثعبان، اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري بالأسواق المحلية، حيث تقوم شركات المقاولات بتركيب جميع أنواع الرخام الذي يعد أفخم وأرقى أنواع الديكورات التي يكثر استخدامها بالمدن الجديدة المنشآت العامة والفنادق والمنازل الفخمة.

وقال المهندس أحمد سعيد، أحد مصنعي الرخام والجرانيت بشق الثعبان، إن الرخام المصري شهد ارتفاع تتراوح مابين 10 إلى 15 % ليصل متوسط سعر الرخام المصري المتر طوالي لنحو 350 جنيهًا، موضحًا أن سجل سعر متر رخام الجلالة مديم مابين 100 إلى 160 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجلالة روز مابين 90 إلى 145 جنيهًا.

وأضاف "سعيد "، أنه قد سجل سعر متر الرخام الجلالة فص من 180 إلى 250 جنيها، وبلغ سعر رخام الزعفرانة نحو 200 إلى 350 جنيها، بينما سجل سعر رخام سلفيا نحو95، يليه رخام صيني شيخ فاضل يسجل المتر من 75 إلى 95 جنيها، ثم وصل سعر متر رخام ملاوي صني نحو 85 إلى 120 جنيها.

وأشار إلى أنه بلغ سعر متر رخام سما العريش من 160 إلى 250 جنيها، بينما بلغ سعر متر الرخام من 350 إلى 500 جنيه، وبلغ سعر رخام سيلفيا بيج مزركش بني نحو 195 جنيها بينما سجل سعر متر رخام تريستا على شكل بلاط رخامي من 280 جنيها، بينما بلغ سعر رخام تريستا نحو 125 جنيها، يليه سجل سعر رخام فيلتو بقيمة 175 جنيها، ثم بلغ سعر رخام بريشيا نحو 165 جنيهًا للمتر بينما يصل سعر المتر الرخام الزعفران 265 جنيها.

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