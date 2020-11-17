صحيفة: إدارة ترامب تسعى لتصنيف الحوثيين تنظيمًا إرهابيًا

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تخطط لتصنيف جماعة الحوثيين تنظيمًا إرهابيًا.وأوضحت المجلة أن هذه الخطوة من شأنها تقويض جهود السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بين الجماعة والحكومة اليمنية.وأضافت أن قرار التصنيف الوشيك سيمنح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "انتصارا آخر" في استراتيجيته المناهضة لإيران، تزامنا مع زيارته لإسرائيل والسعودية والإمارات هذا الأسبوع.ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة مازال لديها المزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على "تعذيب الشرق الأوسط".وأضاف بومبيو في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية اليومية، "لذلك حرصنا على أن يكون لديهم أقل قدر ممكن من الدولارات (إيران) والموارد لبناء برنامجهم النووي".وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "سنواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة، ما زال هناك عمل للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق".