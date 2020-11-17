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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: إدارة ترامب تسعى لتصنيف الحوثيين تنظيمًا إرهابيًا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تخطط لتصنيف جماعة الحوثيين تنظيمًا إرهابيًا.

وأوضحت المجلة أن هذه الخطوة من شأنها تقويض جهود السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بين الجماعة والحكومة اليمنية.

وأضافت أن قرار التصنيف الوشيك سيمنح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "انتصارا آخر" في استراتيجيته المناهضة لإيران، تزامنا مع زيارته لإسرائيل والسعودية والإمارات هذا الأسبوع.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة مازال لديها المزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على "تعذيب الشرق الأوسط".

وأضاف بومبيو في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية اليومية، "لذلك حرصنا على أن يكون لديهم أقل قدر ممكن من الدولارات (إيران) والموارد لبناء برنامجهم النووي".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "سنواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة، ما زال هناك عمل للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق".

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