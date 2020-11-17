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الثقافة

الليلة.. مناقشة كتاب «الحارة فى السينما المصرية»

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:21 ص
الحارة فى السينما
الحارة فى السينما المصرية
نضال ممدوح
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تحل الكاتبة مي التلمساني٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة منتدي عفيفي مطر الثقافي٬ بجاليري ضي٬ ولقاء مفتوح حول مسيرتها الإبداعية، كما يتطرق اللقاء إلى مناقشة كتابها "الحارة في السينما المصرية 1939-2001" والصادر عن المركز القومي للترجمة.

يتناول الكتاب مفاهيم الخلق والإنتاج والتكوين المرتبطة بتشكيل الخطاب الاجتماعي والسينمائي عن الحارة في السينما المصرية، وينطلق مفهوم الخلق بفكرة العمل المتفرد، أما الإنتاج فيحيل إلى صورة المنتج المتكرر أو "الوصفة" القابلة للتطبيق مرات ومرات، ما بين مفهومي "الخلق" و"الإنتاج"، تتسع المسافة بين "فن" السينما، وبين صناعة السينما.

ويبدو في هذا الإطار التمثل السينمائي للحارة وكأنه نتاج عملية تفاعل بين فعلين متزامنين: فعل إبداعي يقوم على خلق المكان بوصفه بؤرة رمزية أسطورية ذات خصوصية، وفعل إنتاجي يقوم على تصوير المكان بوصفه وحدة فيزيقية وهندسية تشكلها خطوط ورسوم مهندس الديكور وتخضع لقواعد حرفية أولا، ثم لتوظيف إيديولوجي ثانيا يقوم بصياغته كاتب السيناريو والمخرج.

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