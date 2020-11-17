بومبيو: لدينا كثير من العمل لتقليل قدرة إيران على تعذيب الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الولايات المتحدة مازال لديها "مزيد من العمل" في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على "تعذيب الشرق الأوسط".وأضاف بومبيو في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية اليومية: "لذلك حرصنا على أن يكون لديهم أقل قدر ممكن من الدولارات (إيران) والموارد لبناء برنامجهم النووي".وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "سنواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة، ما زال هناك عمل للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق".