إصابات كورونا فى إفريقيا تقترب من 1.98 مليون

ذكر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وصلت إلى 1977165.وأوضح المركز في بيان أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض وصلت إلى 47375.وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 1664801 عبر القارة.وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن أكثر الدول المتضررة في أفريقيا فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية هي جنوب أفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا.وتعد منطقة جنوب أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يخص الحالات الإيجابية وكذلك عدد الوفيات.