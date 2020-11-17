ورشة «جماليات الفن الإسلامى» بمكتبة الحضارة الإسلامية.. اليوم

ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى للفن الإسلامي، تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة فنية بعنوان «جماليات الفن الإسلامي»٬ والتي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى٬ بمقر مكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة، فرع مكتبة القاهرة الكبرى.تأتي الورشة ضمن سلسلة ورش «إحياء التراث» التي أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافي في العام الماضي، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني.وتهدف الورش إلى تعريف النشء بالفنون التراثية المادية واللامادية، وتقديم تاريخي وفني وترفيهي بطرق مبتكرة، يسهل على الطلاب استيعابها، كما تهدف الورش إلى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.