«السياحة» ردًا على أزمة الصحفيين: الإعلام لعب دورًا فى إبراز إنجازاتنا

أصدرت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل، بيانًا صحفيًا بشأن ما جرى خلال الكشف الأثري الكبير الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الماضي بمنطقة آثار سقارة، بحضور أكثر من 200 صحفي وإعلامي مصري ومراسل أجنبي.وأكدت الوزارة، في بيانها، على احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة الصحافة وكافة الصحفيين، معبرة عن حرصها الشديد على التعاون مع الصحفيين المختصين بملف الآثار، والذين لعبوا دورًا هامًا خلال السنوات الماضية، في إبراز إنجازات الوزارة من افتتاحات واكتشافات أثرية عديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.وأكدت الوزارة أيضًا عزمها على الاستمرار في تقديم التعاون الوثيق مع الصحفيين جميعا لتسهيل أداء عملهم وتوصيل الصورة الحقيقية لما يتم في مصر من جهود متواصلة في مجال الآثار، بما يليق بتاريخها العظيم، وذلك في إطار العمل المشترك والاحترام المتبادل.يشار إلى أن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين قد أصدروا بيانًا حول واقعة الكشف الأثرى وما بدر من وزير السياحة والآثار تجاة الصحفيين المعنيين بتغطية الملف وذلك بعد أن تقدم عدد منهم بشكوى رسمية إلى النقابة.