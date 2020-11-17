رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: لقاح كورونا قد يتوفر فى أول 2021

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:27 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
توقعت منظمة الصحة العالمية، أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا متوفرا بشكل محدود في النصف الأول من العام 2021.

وقالت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان، في إفادة صحفية: "نخطط لتنفيذ عمليات توريد محدودة في النصف الأول من العام (2021).، نحن الآن في مرحلة التخطيط.، ومهمتنا تتمثل في ضمان حصول الناس الذي يدخلون ضمن الفئات الأكثر عرضة على وصول ضروري للقاح وأن يكونوا محميين، هذا ما نهدف إليه".

وأشارت سواميناثان إلى أن المنظمة لا تزال متفائلة بأنها ستكون قادرة على العمل مع العديد من الشركات المصنعة للحصول على مجموعة واسعة من اللقاحات كجزء من مخطط التوزيع العالمي.

وأوضحت العالمة أن اللقاحات المرشحة ضد فيروس كورونا تختلف باختلاف الظروف التي يجب أن تستخدم فيها، مشيرة إلى أن هناك أمصال ملائمة بالنسبة للمسنين، بينما تتميز أخرى بمتطلبات خاصة متعلقة بالنقل والتخزين.

وتابعت موظفة منظمة الصحة العالمية: "لهذا السبب نحتاج إلى مجموعة من اللقاحات لكي تكون لدى الدول إمكانية الاختيار".

موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

والد محمد النني يطمئن الجماهير: «لا تقلقوا.. ابني بخير»

الداخلية تنشئ مبنى متطورًا لمراقبة السجون (صور)

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

«فاوتشى»: نتائج لقاح موديرنا المضادّ لكورونا «مذهلة»

موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

زلزل بقوة 6.3 درجة قبالة فى إندونيسيا

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

5 شعراء يختتمون أيام الأقصر الشعرية (صور)

اليوم.. عرض فيلم الخيال العلمى Ad Astra بمكتبة المستقبل

حفل لفرقة «الجميزة» بأتيليه القاهرة.. الليلة

«عبد الرحمن بدوى بين الوجودية والأصولية» بصالون علمانيون.. الليلة