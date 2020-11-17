«الصحة العالمية»: لقاح كورونا قد يتوفر فى أول 2021

توقعت منظمة الصحة العالمية، أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا متوفرا بشكل محدود في النصف الأول من العام 2021.وقالت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان، في إفادة صحفية: "نخطط لتنفيذ عمليات توريد محدودة في النصف الأول من العام (2021).، نحن الآن في مرحلة التخطيط.، ومهمتنا تتمثل في ضمان حصول الناس الذي يدخلون ضمن الفئات الأكثر عرضة على وصول ضروري للقاح وأن يكونوا محميين، هذا ما نهدف إليه".وأشارت سواميناثان إلى أن المنظمة لا تزال متفائلة بأنها ستكون قادرة على العمل مع العديد من الشركات المصنعة للحصول على مجموعة واسعة من اللقاحات كجزء من مخطط التوزيع العالمي.وأوضحت العالمة أن اللقاحات المرشحة ضد فيروس كورونا تختلف باختلاف الظروف التي يجب أن تستخدم فيها، مشيرة إلى أن هناك أمصال ملائمة بالنسبة للمسنين، بينما تتميز أخرى بمتطلبات خاصة متعلقة بالنقل والتخزين.وتابعت موظفة منظمة الصحة العالمية: "لهذا السبب نحتاج إلى مجموعة من اللقاحات لكي تكون لدى الدول إمكانية الاختيار".