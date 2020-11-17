«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال صيانة شبكة الرى بالشروق

أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن مناقصة محلية لشركات المقاولات المتخصصة بأعمال صيانة المسطحات الخضراء، وذلك لتنفيذ صيانة شبكات الري وأعمال زراعة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالإسكان العائلي "1،2" بمدينة الشروق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأوضح اتحاد المقاولين أن العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالى، بموعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، بينما يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 40 ألف جنيه، ويستكمل نسبة 5% فى حالة رسو العطاء على إحدى شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري للمقاولين كتأمين نهائي.وأشار اتحاد المقاولين إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد قيمة 299 جنيهًا بمقر جهاز مدينة الشروق، مشيرًا إلى أن جلسة فتح المظاريف الفنية تعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر المقبل، وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تحضع هذه المناقصة لإحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.