«الأعلى للثقافة» يناقش دور الدراما وتأثيرها فى بناء الإنسان.. اليوم

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة؛ في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء٬ ندوة: «الدراما وبناء الإنسان»، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس ومقررتها الدكتورة درية شرف الدين، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، كما تبث الندوة «أونلاين» عبر صفحة أمانة المؤتمرات على «فيسبوك» وقناتها على «يوتيوب».يشارك في الندوة كل من: «الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات، والفنانة سميرة عبد العزيز الفنانة القديرة عضو مجلس الشيوخ، وماجدة موريس الناقدة والصحفية، ومصطفى محرم الكاتب والسيناريست، وتدير الندوة الدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للإعلام».تتطرق الندوة إلي أهمية ومدى تأثير الدراما، في بناء المجتمعات والأفراد خاصة في الأعمال الدرامية التي تؤرخ لحياة المصريين الاجتماعية، وتبرز قيم الحب والتسامح والتضامن؛ لأنها ترسخ قيم الأصالة في مصر.