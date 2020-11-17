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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

CNN: سحب إضافى للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
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كشفت شبكة "CNN" نقلا عن مسئولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر أمرًا رسميًا هذا الأسبوع لبدء انسحاب إضافي لقوات بلاده من أفغانستان والعراق قبل مغادرته منصبه في 20 يناير.

وكشف قادة عسكريون أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أصدرت إشعارًا يعرف باسم "أمر تحذير" لبدء التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان إلى 2500 جندي و2500 في العراق بحلول 15 يناير.

ويوجد حاليا ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و3000 جندي في العراق.

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