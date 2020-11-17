اعتصام مفتوح للحزب الدستورى الحر بتونس للمطالبة بغلق «اتحاد القرضاوى»

أعلن الحزب الدستوري الحر، مساء الإثنين، دخوله في اعتصام مفتوح أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، احتجاجًا على ما سمته رئيسة الحزب «تخاذل الحكومة مع تنظيمات مشبوهة ومتورطة بتبييض وتمويل الإرهاب».ويعمل الحزب الدستوري، الذي تقوده المحامية عبير موسي، على «إجبار هذا التنظيم على مغادرة البلاد».وقالت «موسى»، في فيديو وجهته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» لأنصارها، مساء الجمعة الماضية: «ننطلق الإثنين في تنفيذ اعتصام الغضب أمام مقر اتحاد القرضاوي»، مؤكدة أن هذه الجمعية ومقرها قطر قد تحولت إلى وكر لتفريخ وصناعة الإرهاب في تونس بتواطؤ من الدولة والبرلمان بحسب قولها.وأوضحت «موسي»: «نحن غاضبون على تخاذل الدولة في مكافحة الإرهاب، وغاضبون على فسحها المجال لتنظيمات تنتهك المنظومة التربوية وتخلط بين الدين والدولة وتهدد تونس المدنية».ورفع المحتجون أمام مقر اتحاد القرضاوي شعار «ارحلوا عنا، لسنا في حاجة لجماعة الإخوان وجماعة القرضاوي في تونس».وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، كانت قد أعلنت في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن جملة من التحركات السياسية والقانونية من بينها تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر اتحاد القرضاوي للتنديد بالإرهاب وداعميه في تونس وإجباره على الخروج من البلاد؛ نظرًا إلى أن ممارساته مخالفة لقيم الجمهورية ونواميس الدّولة المدنيّة.كما اتهمت فرع الاتحاد بمد الشباب التونسي بخطابات العنف والكراهية والحقد على الدولة المدنيّة، وقالت إن حزبها سيتصل بمنظمّة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم للتنبيه من المخاطر التي تتهدّد المنظومة التّربويّة في تونس بسبب نشاط الجمعية التي تقدم دروسًا تقول إنها في الفقه وأصول الدين؛ غير أن نقابة الأساتذة الجامعيين سبق وأن حذرت من خطورة ما يقدمه فرع اتحاد القرضاوي في تونس من دروس تعمل على موازاة التعليم الجامعي ولا تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي.وقالت «موسى»، إنه رغم رفض القضاء الدعوى التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر من أجل إيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد، فإنّ الحزب لن يستسلم وسيواصل نضاله ضدّ الإرهاب عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفارات تونس في الخارج تنديدًا بتبييض الإرهاب.