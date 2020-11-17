بايدن يعلن عزمه على تأمين ثلاثة ملايين وظيفة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عزمه على تأمين ثلاثة ملايين وظيفة "برواتب محترمة" بفضل التكنولوجيات والسيارات الكهربائية والطاقات الصديقة للبيئة.ودعا بايدن، في خطاب في مدينته ويلمينجتون بديلاوير، إلى "الإسراع" في تقديم "دعم فوري" للاقتصاد على وقع القيود الجديدة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.وقال: "تقضي خطتنا بتأمين ملايين الوظائف برواتب محترمة في الصناعة وقطاع السيارات والسلع والتكنولوجيات التي سنحتاج إليها مستقبلا لضمان المنافسة مع بقية أنحاء العالم سنشتري سلعا أمريكية".