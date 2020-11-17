بومبيو: أوروبا وأمريكا بحاجة للعمل معا لمواجهة تصرفات تركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لصحيفة لو فيجارو الفرنسية اليومية، إن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.وقال بومبيو: "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية"، مشيرا إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناجورنو قرة باغ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.