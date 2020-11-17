المتهم بتعذيب أطفال زوجته بالسلخ: «كنت بأدبهم»

كشفت اعترافات المتهم بتعذيب أبناء زوجته العرفي داخل فيلا يمتلكها بمنطقة القاهرة الجديدة في التحقيقات، أنه كان يؤدب الطفلين ولا يعذبهما، وقام بحلق شعرهام لتأنيبهما بسبب عدم قدرته على النوم.وقال المتهم فى التحقيقات: "تعرفت على أمهما بالمصادفة منذ 8 أشهر ونشأت بيننا علاقة حب فتزوجتها عرفيًا بعد شهرين من علاقتنا، وأقامت معي في الفيلا التي امتلكها بالتجمع الخامس، قريبة من شارع التسعين".وتابع: "بعد زواجنا بأسبوعين أحضرت زوجتي أطفالها للعيش معنا في الفيلا بعد رفض والدهما استلامها، وبسبب لعبهما لم استطع النوم".وأوضحت التحريات في القضية أن المتهم سبق له العلاج النفسي بأدوية مضادة للاكتئاب لدى أحد أقاربه دكتور علم نفس ويعمل أخصائي سلوك، كما سبق له التعدي على والدته بالضرب وأحدث إصابتها بكسر بفخذها الأيسر، وادعت الام أنها سقطت، ولم يتم تحرير محضر بتلك الواقعة.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مزرعة مواشي لتعذيبه طفلين في منطقة التجمع الخامس، اليوم الإثنين.وفي إطار جهود وزارة الداخلية في مجال رصد ومتابعة الحالة الأمنية وما يخل بالأمن والسلامة والطمأنينة للمواطنين، وأثناء مرور أمني بمنطقة التجمع الخامس تبلغ من أحد المواطنين بمشاهدته أحد الأشخاص مقيم في فيلا بالحي الثاني دائرة قسم التجمع الخامس، حال قيامه بتعذيب طفلين وإلقاء المياه الساخنة على أحدهما.وعلى الفور، انتقلت قوة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمحل الواقعة وعثر على الطفلين: "مصطفى أحمد مصطفى عبدالمطلب - 5 سنوات ومقيم محل البلاغ، مصاب بحروق متفرقة بكامل أجزاء الجسم وقص أجزاء لشعر الرأس، ونادين أحمد مصطفى عبدالمطلب - 7 سنوات ومقيمة محل البلاغ، شقيقة الأول، مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن، وتم نقلهما لأقرب مستشفى لتلقى العلاج".وبالفحص تبين قيام محمد عبدالكريم عبدالحميد - 37 سنة صاحب مزرعة مواشي بالشرقية ومقيم بذات العنوان، متزوج والدة الأطفال عيدة حسن أحمد، 38 سنة موظفة، ومقيمة محل البلاغ عرفيًا منذ 6 أشهر، وأمكن ضبط سخان مياه والخرطوم المستخدمين في الاعتداء على الأطفال".