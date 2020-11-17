13371 إصابة جديدة بكورونا و216 وفاة فى البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إن البلاد سجلت 13371 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و216 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسجلت البرازيل ما يقرب من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166014 حالة، وفقًا لبيانات الوزارة.