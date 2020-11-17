مصادر: «صلاح» أصر على أخذ مسحتين لوالده ووالدته للاطمئنان عليهما

كشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي وليفربول الإنجليزي، عن سلبية تحاليل والده ووالدته الخاصة بفيروس كورونا المستجد.وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها لـ«الدستور»، أن والد ووالدة محمد صلاح تم أخذ مسحتين متتاليتين منهما، مشيرا إلى أن صلاح هو الذي أصر على أخذ المسحة للاطمئنان على والده ووالدته، خاصة أنهما كبار في السن.وأوضحت المصادر أن الكابتن محمد صلاح صحته فى تحسن مستمر وسيتم أخذ المسحة منه خلال اليومين القادمين لمعرفة إذا كان تم شفاءه من فيروس كورونا أم لا.