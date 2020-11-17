بعد إصابة «الننى» بكورونا.. وزير الرياضة يطمئن على بعثة المنتخب فى توجو

تلقى الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بتوجو، اتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاطمئنان على أحوال البعثة والشد من أزرهم قبل مواجهة منتخب توجو الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.وحرص وزير الشباب والرياضة -خلال اتصاله مع رئيس البعثة- على الاطمئنان على اللاعب الدولي محمد النني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من اتخاذ البعثة كافة أنواع الإجراءات وتنفيذ البروتوكول الطبي على اللاعب.ومن جانبه، أجرى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية عدة اتصالات هاتفية مع بعثة المنتخب الوطني الموجودة في توجو برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ويرافقها جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة، للاطمئنان على جميع أعضاء البعثة.وأكد الجنايني أنه رغم مشاركته بطبيعة الحال أعضاء البعثة أحزانهم على إصابة أحد أبنائه بفيروس كورونا، إلا أنه في الوقت نفسه على ثقة من الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها محمد النني والتي ستمكنه من تخطي هذه المحنة التي لم يعد أحد في العالم في معزل عنها أو بعيد من التعرض لها.كما أكد عمرو الجنايني ثقته بجميع اللاعبين وأعضاء جهازهم الفني وما يتمتعون به من عزم وإصرار لإعادة منتخب بلادهم إلى مكانته الطبيعية، مشيرا إلى ارتياحه الكامل للإجراءات التي اتخذتها إدارة البعثة للحفاظ على سلامة أعضائها.