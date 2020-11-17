الأمن العراقى: اعتقال داعشى بـ«ديوان الجند» فى بغداد
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:32 ص
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أعلنت مديرية الأمن الوطني العراقي، اليوم، اعتقال عنصر داعشي بـ«ديوان الجند» في العاصمة بغداد.
وأوضحت المديرية - في بيان نقلته قناة «السومرية نيوز» العراقية - أن فوج المهمات الخاصة التابع لجهاز الأمن الوطني نفذ عملية نوعية وألقى القبض على عنصر داعشي ينتمي إلى «ديوان الجند» في بغداد، وذلك وفق معلومات استخبارية دقيقة.
وأوضحت المديرية - في بيان نقلته قناة «السومرية نيوز» العراقية - أن فوج المهمات الخاصة التابع لجهاز الأمن الوطني نفذ عملية نوعية وألقى القبض على عنصر داعشي ينتمي إلى «ديوان الجند» في بغداد، وذلك وفق معلومات استخبارية دقيقة.