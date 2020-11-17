الأمن العراقى: اعتقال داعشى بـ«ديوان الجند» فى بغداد

أعلنت مديرية الأمن الوطني العراقي، اليوم، اعتقال عنصر داعشي بـ«ديوان الجند» في العاصمة بغداد.وأوضحت المديرية - في بيان نقلته قناة «السومرية نيوز» العراقية - أن فوج المهمات الخاصة التابع لجهاز الأمن الوطني نفذ عملية نوعية وألقى القبض على عنصر داعشي ينتمي إلى «ديوان الجند» في بغداد، وذلك وفق معلومات استخبارية دقيقة.