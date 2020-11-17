«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

قابلت إحدى المغنيات الجدد الفنانة الكبيرة صباح وسألتها عن سر تألقها في أغنية "دي حبيبة أمها" وكيف تستطيع أن تنطق الهاء في كلمة أمها بهذه البحة المثيرة للتعجب، وذلك حسبما ذكرت مجلة الكواكب.وقالت صباح للمغنية: "دي موهبة، وهي من مميزات صوتي وحنجرتي"، فلم تصدقني، فقلت لها: "حين تعودي للمنزل انطقي الهاء كثيرًا"، وغنيتها لها عدة مرات.وتابعت صباح: "في اليوم التالي عادت المغنية لتقول لي أنها أخذت تغني الهاء كثيرًا جدًا، حتى ساعة متأخرة من الليل، وأنها لن تستريح إلا إذا تعلمت كيف تغني البحة التي تصحب "الهاء".وواصلت: "ونظرت إليها في إشفاق ودهشة، وحضرني شيطان خبيث جعلني أنتحى بها جانبًا بعيدًا عن الحاضرين وأصف لها حكاية فنجان قهوة بالشطة، وأخذت أزين لها كم هي وصفة سحرية أكيدة المفعول، وشددت عليها ألا تبوح بهذا السر لأحد".وأكدت: "وفي اليوم الثالث رأيتها "تمص" ملبَّس، ولما رأتني أقبلت نحوي وقالت: "دي الشطة لهلبت بقى يا مدام وصوتي زي ما هو، إيه العمل؟"، وابتسمت وقلت لها: "هو من أول مرة، ده انتي لازم تشربي الوصفة دي لمدة شهر ع الأقل".واختتمت قصتها قائلة: "ومر أسبوعان وهي لا تزال تعتقد أن الوصفة حقيقية، وتشرب فنجان القهوة بالشطة كل يوم صباحًا ومساءً".