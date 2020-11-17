75 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 45 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 6759، والشفاء 2759 حالة، و350 حالة وفاة.وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.