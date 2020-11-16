القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

ضبط العاملون وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، شاب وفتاة في وضع مخل للآداب تحت المدرجات.كان العاملون بالكلية فوجئوا بسماع أصوات غريبة تصدر من إحدى القاعات ففتحوا الباب ووجدوا شاب وفتاة يمارسان الرذيلة، وأخطروا الأجهزة الأمنية بجامعة الفيوم، التي ضبطهما.وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.