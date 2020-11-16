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مصر

8 إجراءات واشتراطات لزيارة المحميات الطبيعية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:52 م
المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية
أريج الجيار
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية.

تستعرض «الدستور» الإجراءات والاشتراطات اللازمة والواجب إتباعها من قبل شركات السياحة لزيارة المحميات.

1- الالتزام بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.
2- الالتزام بمسارات السير المتفق عليها.
3- ضرورة وجود أجهزة الاتصال ووسائل الإسعافات الضرورية لهذه الأحداث والمهرجانات السياحية.
4- يحظر قتل أو إتلاف أو نقل أو جمع الأحياء والكائنات البحرية أو الأصداف والقواقع، كما يحظر الصيد بجميع أنواعه أو التسبب في إتلاف أو القضاء على الحياة البحرية أو أي أعمال من شأنها الإضرار بها على طول خط السير.
5- يحظر إدخال أي أنواع أو أجناس غريبة لما قد يكون له من آثار سلبية على الأنواع المحلية.
6- يحظر نقل أو أخذ أي كائنات أو أحياء بحرية أومواد عضوية أو أجزاء من التربة لأي غرض من الأغراض إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة.
7- ممنوع منعًا باتًا إلقاء أي قمامة أو مخلفات صلبة أو سائلة على طول المسار، ويلزم احتوائها وعدم تناثرها وتجميعها في حاويات وسيارات مخصصة لهذا الشأن، ويتم التخلص منها في المناطق المحددة لذلك.
8- يحظر إلقاء الزيوت والشحوم، ويتم التخلص منها بالتنسيق مع شركات البترول.

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