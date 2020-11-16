رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونجرس يطلق برنامجا لاختبارات كورونا على المشرعين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:51 م
الكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي
عبير سليم
طباعة
أطلق بريان موناهان الطبيب المعالج في مبنى الكونجرس الأمريكي، برنامجا لاختبار كورونا للمشرعين والعاملين في مجلس النواب، حيث عاد الكثير منهم إلى واشنطن للمرة الأولى منذ الانتخابات.

وقال موناهان إنه يعمل على إصدار بروتوكولات جديدة لفيروس كورونا في مبنى الكابيتول بسبب الارتفاع السريع في الحالات في جميع أنحاء البلاد، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم عن صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وتوجه موناهان الى المشرعين والموظفين في مكتب الكابيتول، مشددا على أن أي شخص منهم يريد أن يتوجه إلى العاصمة، عليه أن يخضع لاختبار كوفيد-19، ثم عليه أن يخضع لاختبار ثان بعد وصوله بـ3 إلى 5 أيام.

وأوضح أن مكتبه سيقوم باختبار مجاني ما بعد الوصول.

وبين موناهان أن أزواج وأطفال العاملين في الكونجرس، غير مؤهلين للاختبار المجاني في مبنى الكابيتول وسيحتاجون إلى إجراء اختبار في المراكز الإقليمية.

ونوه إلى أنه يجب عليهم أن يخضعوا للحجر الصحي خلال الفترة بين إجراء اختبار كورونا قبل وما بعد السفر الى العاصمة واشنطن.

موضوعات متعلقة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

زوجة سفاح الجيزة تحكي لـ«الدستور» كواليس 9 شهور مع «الرجل الغامض»

الداخلية تنشئ مبنى متطورًا لمراقبة السجون (صور)

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

والد محمد النني يطمئن الجماهير: «لا تقلقوا.. ابني بخير»

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

الوكالة الألمانية: رجل يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نهر

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

مظلى أسترالى عمره 91 عاما سقط فى المحيط ونجا

«الأولمبية» تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

أيام زمان

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن هذه القضية
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «قرون الأكاسيا» لمحمود الرحبى

«الأعلى للثقافة» يناقش دور الدراما وتأثيرها فى بناء الإنسان.. اليوم

وداع الكبار 2| قبل رحيل سيد حجاب: أوصى زوجته بـ«قصة الحضارة».. وكتب تتر مسلسل

التاريخ السري| «صدره يشبه النساء؟».. هل كان أحد ملوك مصر شاذا؟