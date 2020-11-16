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عالم

موسكو تسجل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:47 م
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
عبير سليم
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم، عن تسجيلها 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 72 أمس الأحد.

وأعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 74 حالة، مقابل 70 في بيانات الخميس، و69 الجمعة، و75 السبت، و72 الأحد.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7933 شخصا، بعد أن كانت 7859 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 516574 إصابة مؤكدة، بينها 371857 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الاثنين 6360 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 22778 إصابة و303 وفيات، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق عن إمكانية بدء التلقيح الجماعي ضد الفيروس خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر.

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

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