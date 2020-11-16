شركات البالون الطائر تسير رحلتين بمطار الأقصر.. اليوم

صرح مصدر مسئول بمطار الأقصر الدولي، بأن شركات البالون الطائر بالمحافظة سيرت، طوال اليوم الإثنين، رحلتين فقط، نقلت عبرهما 26 سائحًا أجنبيًا من مختلف الجنسيات، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن شركات البالون الطائر البالغ عددها 12 شركة، تلتزم بكافة معايير السلامة التأمينية والصحية، حيث تتم عمليات التعقيم والتطهير لكافة الرحلات، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الركاب وأطقم البالون الطائرة.وأشار المصدر، إلى أن هناك تسيقًا تامًا مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية ومسئولي مطار الأقصر الدولي، لتسهيل تنقل السائحين وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تواجه الحركة السياحية بمحافظة الأقصر.