مراكز شباب أسوان تستكمل مباريات دورى «النسخة الثامنة»

استكمل مراكز شباب أسوان مباريات دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة، اليوم الإثنين، حيث بدأت مبارايات المجموعة الثالثة بين مراكز شباب أبوسمبل، عنيبة بلانة، ادندان، الديوان، العرب المالكي.أما المجموعة الرابعة تضمنت مراكز شباب البصيلية بحري، البصيلية قبلي، الكلح غرب، وكلح الجبل، الشماخيه، والسباعية غرب.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب.الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول اختتمت بفوز فريق مركز شباب سلوا بحرى على مركز شباب الكاجوج بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف.ونوهت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، لكل مراكز الشباب المشاركة بدوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، بأنه ممنوع نهائيا الترويج لأي حزب سياسي أو عمل دعاية انتخابية لأي مرشح خلال البطولة، سواء عن طريق البنرات أو على تيشيرتات الفرق المشاركة أو بأي طريقة أخرى، وذلك لئلا يتعرض الفريق للعقوبة والتي قد تصل إلى حد الشطب.