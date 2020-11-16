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عالم

إيطاليا ترحب بنتائج الحوار السياسي الليبي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:49 م
الحوار السياسي الليبي
الحوار السياسي الليبي
عبير سليم
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وصفت وزارة الخارجية الايطالية، مساء الاثنين، نتائج منتدى الحوار الليبي الذي ختم أعماله أمس الأحد في تونس بـ"التطور الإيجابي".

وأعلنت الخارجية الإيطالية، في بيان أوردته وكالة "آكي" الإيطالية، ترحيبها بقرارات منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تضمنت تحديد "خارطة طريق للمرحلة التحضيرية لحل شامل للأزمة الليبية، وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق البلاد، ومكلفة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

واعتبرت الخارجية أنه رغم تلك النتائج، إلا أنه لا يزال مسار انجاح الانتقال (السياسي) الليبي طويلًا وشاقا، مع انطلاق الاجتماع الافتراضي القادم لمنتدى الحوار السياسي المقرر عقده في يوم 23 نوفمبر الجاري.

ورأت الخارجية أنه من الأهمية بمكان الآن مرافقة ودعم التطورات التي تم تسجيلها في المجال السياسي بمنتدى الحوار تطورات مماثلة في مجال الأمن، تماشيًا مع التقدم الذي تم تسجيله بالفعل في الأسابيع الأخيرة مع عمل اللجنة العسكرية المشتركة.

وقالت في ضوء هذه النتائج الجديدة، تؤكد إيطاليا بقناعة دعمها الكامل للحوار الليبي الداخلي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتتمنى أن يتصرف جميع ممثلي الشعب الليبي بشجاعة وبُعد نظر، من أجل مصلحة وطنهم.

ودعت الخارجية الايطالية، المجتمع الدولي الالتزام باحترام وحماية مساحة الحوار التي تمكن الليبيون من انشائها عبر هذا المسار (السياسي) الذي من شأنه أن يكون حاسما لبلدهم.

كما تقدمت الخارجية الايطالية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة بالانابة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز بـ"التهنئة"، على القيادة التي تمكنت من خلالها من تعزيز وتوجيه عمل منتدى الحوار السياسي في تونس.

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