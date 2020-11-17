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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:35 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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أعلنت وزراة النقل وهيئة السكك الحديد، التزامها في مواعيد القطارات للمواطنين وتقديم أفضل خدمة للركاب، وطالبت الركاب بالالتزام في ارتداء الكمامات للحد من فيروس كورونا المستجد.

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الثلاثاء 17-11-2020:

موعد قطار رقم 1143 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

موعد قطار رقم 935 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

موعد قطار رقم 1935 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - مكيف

ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة اليوم الثلاثاء 17-11-2020:


موعد قطار رقم 956 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

موعد قطار رقم 954 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

موعد قطار رقم 966 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

موعد قطار رقم 586 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

موعد قطار رقم 948 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

موعد قطار رقم 662 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 8:35.

موعد قطار رقم 268 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - ركاب

يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

موعد قطار رقم 1116 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - مكيف

يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

موعد قطار رقم 12 اليوم الثلاثاء 17-11-2020 - مميز

يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

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