غدًا.. معرض الحرف التراثية مجانًا أمام الجمهور

يفتتح المعرض المؤقت للحرف والفنون التراثية واليدوية المقام متحف قصر المنيل أبوابه لاستقبال الجمهور مجانًا اعتبارًا من ظهر غدٍ، احتفالًا بالذكرى الـ 145 لعيد ميلاد الأمير محمد علي توفيق.وقالت ولاء بدوي، مدير عام قصر المنيل، إن المعرض يأتي في إطار تفعيل دوره في المجتمع كمؤسسة أثرية وثقافية، حيث يعمل المعرض على إحياء الفنون التراثية من خلال عرض 25 حرفة يدوية وتراثيّة من أعمال بعض الفنانين والمبدعين المصريين من مختلف المحافظات والمناطق التي تضم أشهر الحرف اليدوية والتراثية بمصر، منها أعمال النحاس المكفت والنجارة العربية، والزجاج المعشق والصدف العَاج والأرابيسك العربي، والخزف والجلود والحلي النوبي وملابس فرعونية وخديوية وغيرها.