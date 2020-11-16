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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

استخراج بقايا جثمان ثالث ضحايا «سفاح الجيزة» وسط تواجد أمني مكثف

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:16 م
تواجد أمني مكثف
تواجد أمني مكثف
محمد عيسي_ اسلام قورة
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كثفت قوات الأمن تواجدها، في تواجد أفراد من النيابة والطب الشرعي، فى منطقة بولاق الدكرور، حول العقار مسرح الجريمة سفاح الجيزة، لاستخراج بقايا الجثة الثالثة من ضحايا المتهم "القذافي" في القضية المشهورة إعلاميا "بسفاح الجيزة" المتهم فيها بقتل أربع أشخاص إلى الآن.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قتل أخت زوجته قبل زفافه على شقيقتها وقام بدفنها فى الشقه واقنع الأهل أنها هربت بصحبة صديقها، وتباشر النيابة الآن والطب الشرعي وقوات الأمن بالاستعانة ببعض العمال بالمطارق لتكسير الأرضية واستخراج الجثة.

ويتولى فريق البحث الذي توجه إلى الإسكندرية جمع التحريات حول نشاط المتهم خلال السنوات التي أقامها بالمحافظة وتزوجه من عدة سيدات ببطاقات هوية مزيفة لمواجهته بها، واعترف المتهم أنه استغل حصوله على بطاقة صديقه المهندس القتيل وتمكن من وضع صورته عليها لانتحال صفته ولم يستخدم اسمه الحقيقي طوال تلك السنوات حتى ألقى القبض عليه بتهمة السرقة وتم سجنه باسم صديقه.
استخراج بقايا جثمان ثالث ضحايا «سفاح الجيزة» وسط تواجد أمني مكثف
استخراج بقايا جثمان ثالث ضحايا «سفاح الجيزة» وسط تواجد أمني مكثف
استخراج بقايا جثمان ثالث ضحايا «سفاح الجيزة» وسط تواجد أمني مكثف
استخراج بقايا جثمان ثالث ضحايا «سفاح الجيزة» وسط تواجد أمني مكثف
استخراج بقايا جثمان ثالث ضحايا «سفاح الجيزة» وسط تواجد أمني مكثف
استخراج بقايا جثمان ثالث ضحايا «سفاح الجيزة» وسط تواجد أمني مكثف

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