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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

السيسي يوجه ببناء جناح لكل سفارة حول العالم بمدينة الفنون (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:04 م
جريدة الدستور
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضمنت مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا، التي تعتبر أكبر مدينة للفنون في الشرق الأوسط.

واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، واستمع لشرح مفصل حول تطورات العمل بها من القائمين على تنفيذ المشروع.

ويتم إنشاء مدينة الفنون والثقافة وفقًا لأعلى المواصفات الفنية العالمية وأرقى التصميمات المعمارية وستكون بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة.

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