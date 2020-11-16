السيسي يوجه ببناء جناح لكل سفارة حول العالم بمدينة الفنون (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضمنت مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا، التي تعتبر أكبر مدينة للفنون في الشرق الأوسط.





واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، واستمع لشرح مفصل حول تطورات العمل بها من القائمين على تنفيذ المشروع.





ويتم إنشاء مدينة الفنون والثقافة وفقًا لأعلى المواصفات الفنية العالمية وأرقى التصميمات المعمارية وستكون بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة.



