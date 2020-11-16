تعرف على قصة فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي «الأب»

استقرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج محمد حفظي، على فيلم "الأب" ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ42 والمقرر انطلاقها يوم 2 ديسمبر المقبل.وتدور قصة فيلم "الأب" حول فقدان "أنتوني" قبضته على الواقع بينما تتدهور صحته العقلية مع كبر سنه، ويرفض المساعدة من الجميع وخاصة ابنته "آن"، فهو شخص عنيد ويعاني من الخرف ويبدأ في التشكيك في واقع حياته.فيلم "الأب" من إخراج فلوريان زيلر، ويشارك في بطولته كل من آنتوني هوبكنز، وأوليفيا كولمان، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، وفرنسا، وعتبر عرض الفيلم بمهرجان القاهرة هذا العام العرض الأول في الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا.