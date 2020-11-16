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والد محمد النني يطمئن الجماهير: «لا تقلقوا.. ابني بخير»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:22 م
والد محمد النني
والد محمد النني
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قال ناصر النني، لاعب ومدرب نادي بلدية المحلة الأسبق، والد اللاعب الدولي محمد الننى لاعب المنتخب الوطني الأول ونادي أرسنال الإنجليزي، إن نجله يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة.

وأضاف النني الكبير أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بنجله فور علمه بالخبر بعد ظهور نتيجة المسحة الأولى التي أجريت للاعبين في توجو والتي جاءت إيجابية وأعلنت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال إنه طمأنه على صحته مؤكدًا أنه يعاني من نزلة برد، وفي انتظار إجراء المسحة الثانية؛ للتأكد من الإصابة بالوباء من عدمه، مضيفًا أن ابنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض سوى نزلة برد، مضيفًا أن النني الصغير أجرى 3 مسحات منذ قدومه من إنجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول.

كانت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول عند وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي، الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

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