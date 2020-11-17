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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-11-2020 فى مصر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:36 ص
الدولار
الدولار
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تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر، والذي شهد استقرارًا، اليوم الثلاثاء الموافق 17-11-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وتمسك الدولار بمكاسبه بصفة عامة إذ قلص المستثمرون توقعاتهم المتفائلة بشأن لقاح "كوفيد-19" الذي من المستبعد أن يمنع شتاء قاتما في أوروبا والولايات المتحدة مع تصاعد الموجة الثانية من الجائحة.

وعالميا بلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى، قال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة.

أما على المستوى المحلي، واصل الدولار الأمريكي هبوطه أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، مع استمرار التفاؤل بتزايد تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، سواء في تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة، فيما دفعت عمليات جني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع في أولى جلسات الأسبوع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري اليوم 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في حين تراجع سعره إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع في 9 بنوك تجارية بالسوق المصرية اليوم، وهي "عوده والأهلي اليوناني ومصر إيران والتعمير والإسكان وبنك الشركة المصرفية والأهلي الكويتي والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية".

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-11-2020 في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة
15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

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