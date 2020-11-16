عاصي الحلاني: أستعد لتصوير «حبيبي» مع ابني الوليد

يستعد المطرب عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" تجمعه بنجله الوليد خلال الفترة المقبلة.وقال الحلاني، لـ"الدستور" إنه انتهى منذ فترة من تسجيل أغنية "حبيبي" التي تجمعه بنجله، لافتًا إلى إنه يعمل حاليًا على التحضيرات الخاصة بتصوير الأغنية لطَرحها للجمهور على طريقة الفيديو.أضاف أنه يتأنى في اختيار فكرة الفيديو كليب لخروجه إلى الجمهور بشكل جديد ومختلف، متمنيًا أن يحظى بإعجاب الجمهور.حبيبي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر أن يتم طرحها ضمن مفاجأة ألبوم عاصي الحلاني الجديد.