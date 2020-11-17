رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 17-11-2020

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
طباعة
تنشر «الدستور» تقرير يومي عن أسعار بورصة الدواجن داخل الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 17-11-2020، ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل على أسعار وأنواع الدواجن التي تختلف أسعارها بشكل يومي حسب متغيرات السوق المصرية، فضلًا عن مدي توافر أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق واستقرار أسعارها، وتختلف أسعار كافة أنواع الدواجن في الأسواق المصرية يوميًا.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 17-11-2020

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.50 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 21 إلى 21.50 جنيه، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 إلى 15.25 جنيهًا للكيلو، أما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 27 إلى 27.50 جنيه.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت "الأبيض" بين 5.25 إلى 5.50 جنيه الذي يبلغ من العمر يوم واحد، وسجل الكتكوت "ساسو" الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3.75 إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي ليتراوح سعره بين 29 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 26 إلى 27 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 27 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا، أما بلغ أسعار البط المسكوفي بين 30 إلى 30.25 جنيه، وسعر لحم البط مولارد 22 إلى 22.50 جنيه.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

«زوج أم» يعذِّب طفليها في التجمع الخامس بـ«السلخ»: «مبعرفش أنام منهم»

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

إثيوبيا تطلب من جنوب السودان دعمها بـ4 آلاف جندي

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

مارى خليل.. بارعة الفن القبطى

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الثلاثاء 17-11-2020

الوكالة الألمانية: رجل يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نهر

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

أيام زمان

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض فيلم الخيال العلمى Ad Astra بمكتبة المستقبل

حفل لفرقة «الجميزة» بأتيليه القاهرة.. الليلة

«عبد الرحمن بدوى بين الوجودية والأصولية» بصالون علمانيون.. الليلة

الليلة.. افتتاح معرض «مُتُون» للفنانة جيهان فايز